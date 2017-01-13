Грузовик протаранил группу школьников в Пакистане

Москва, 13 января. В Пакистане грузовик протаранил здание школы для девочек в Кашмире, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

Трагедия произошла в округе Багх. По предварительным данным, водитель грузовика, которые транспортировал муку, не справился с управлением, в результате чего въехал в группу детей, а послу протаранил здание школы. К настоящему моменту известно о гибели пяти человек, около 30 человек получили ранения.

По данным полиции, водитель скрылся с места происшествия, однако в скором времени был задержан. Среди погибших четыре школьницы и один учитель.