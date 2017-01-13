ЕС предъявил претензии Сербии по поводу российского газа

Брюссель, 13 января. Договоренность о поставках в Сербию российского газа может нарушать его правила в области конкуренции, считают в Европейском Энергетическом сообществе. Соответствующая информация приводится в пресс-релизе ЭС.

Как говорится в релизе, ЭС опасается по поводу статьи 4(3) соглашения, которая оговаривает, что поставляемый на его основе природный газ предназначен для использования на рынке Сербской республики.

ЭС направил письмо сербским властям, в котором идет речь о соглашении по поставкам природного газа в Сербию, заключенном в 2012 году между правительствами России и Сербии. Оно выполняется посредством контракта между «Югоросгазом» и «Газпром экспортом», подписанном в 2013 году сроком до конца 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что «Газпром» готовится подать иски к турецким импортерам газа в арбитраж Стокгольма.

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