FAN-TV Лента новостей
ЕС предъявил претензии Сербии по поводу российского газа
Весь мир

ЕС предъявил претензии Сербии по поводу российского газа

Сегодня 19:07
790

ЕС предъявил претензии Сербии по поводу российского газа

Брюссель, 13 января. Договоренность о поставках в Сербию российского газа может нарушать его правила в области конкуренции, считают в Европейском Энергетическом сообществе. Соответствующая информация приводится в пресс-релизе ЭС.

Как говорится в релизе, ЭС опасается по поводу статьи 4(3) соглашения, которая оговаривает, что поставляемый на его основе природный газ предназначен для использования на рынке Сербской республики.

ЭС направил письмо сербским властям, в котором идет речь о соглашении по поставкам природного газа в Сербию, заключенном в 2012 году между правительствами России и Сербии. Оно выполняется посредством контракта между «Югоросгазом» и «Газпром экспортом», подписанном в 2013 году сроком до конца 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что «Газпром» готовится подать иски к турецким импортерам газа в арбитраж Стокгольма.

Читайте также: Конец сезона скидок: почему «Газпром» решил судиться с импортерами из Турции

комментарии
Тимур Румянцев
#россия #сербия #газ
Новости партнеров
Эксклюзив

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Сегодня 19:42
50

НАТО под угрозой: будущий глава Пентагона обвинил РФ в атаке на существующий миропорядок

Сегодня 19:34
86

Сирия новости 13 января 2017 19.30: смертник устроил теракт в Дамаске, ВВС САР уничтожили командира «Джейш Аль-Фатх»

Сегодня 19:30
66

Удар по Востоку: схлестнутся ли КНР и США за спорные острова в Южно-Китайском море

Сегодня 19:28
114

Сирия сегодня: Путин и Шойгу готовят переговоры в Астане, Хомс против ИГИЛ

Сегодня 19:02
134
Показать еще
Прямая трансляция

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Симоньян похвасталась длинными руками RT после скандала на американском ТВ

19:46

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

19:42

НАТО под угрозой: будущий глава Пентагона обвинил РФ в атаке на существующий миропорядок

19:34

Сирия новости 13 января 2017 19.30: смертник устроил теракт в Дамаске, ВВС САР уничтожили командира «Джейш Аль-Фатх»

19:30

Удар по Востоку: схлестнутся ли КНР и США за спорные острова в Южно-Китайском море

19:28

Депутаты предложили передать РПЦ «Зенит-Арену» вместо Исаакиевского собора

19:25

Команда Трампа собрала рекордную сумму на его инаугурацию

19:21

Николь Кидман выступила в защиту Трампа

19:08

ЕС предъявил претензии Сербии по поводу российского газа

19:07

Сирия сегодня: Путин и Шойгу готовят переговоры в Астане, Хомс против ИГИЛ

19:02

Грузовик протаранил группу школьников в Пакистане

19:00

Венгерская журналистка получила три года тюрьмы за подножку мигранту

19:00
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Симоньян похвасталась длинными руками RT после скандала на американском ТВ
Читать
Закрыть