Венгерская журналистка получила три года тюрьмы за подножку мигранту

Москва, 13 января. Венгерская журналистка приговорена к трем годам лишения свободы за подножку сирийскому беженцу с ребенком на руках на границе с Сербией.

Инцидент произошел в 2015 году. Возмущение общественности вызвала видеозапись, на которой оператор телеканала N1 Петра Ласло ставит подножку мигранту с ребенком на руках. После этого ее уволили с работы.

В сентябре прошлого года Ласло предъявили обвинение в хулиганстве. По данным прокуратуры, журналистка ударила ногой молодого человека по подбородку, а маленькую девочку у него на руках — по колену. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделит Белоруссии семь миллионов евро для модернизации пунктов временного размещения нелегальных мигрантов.