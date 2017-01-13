FAN-TV Лента новостей
Венгерская журналистка получила три года тюрьмы за подножку мигранту
Весь мир

Венгерская журналистка получила три года тюрьмы за подножку мигранту

Сегодня 19:00
108

Венгерская журналистка получила три года тюрьмы за подножку мигранту

Москва, 13 января. Венгерская журналистка приговорена к трем годам лишения свободы за подножку сирийскому беженцу с ребенком на руках на границе с Сербией.

Инцидент произошел в 2015 году. Возмущение общественности вызвала видеозапись, на которой оператор телеканала N1 Петра Ласло ставит подножку мигранту с ребенком на руках. После этого ее уволили с работы.

В сентябре прошлого года Ласло предъявили обвинение в хулиганстве. По данным прокуратуры, журналистка ударила ногой молодого человека по подбородку, а маленькую девочку у него на руках  — по колену. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделит Белоруссии семь миллионов евро для модернизации пунктов временного размещения нелегальных мигрантов.

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Сегодня 19:42
50

НАТО под угрозой: будущий глава Пентагона обвинил РФ в атаке на существующий миропорядок

Сегодня 19:34
86

Сирия новости 13 января 2017 19.30: смертник устроил теракт в Дамаске, ВВС САР уничтожили командира «Джейш Аль-Фатх»

Сегодня 19:30
66

Удар по Востоку: схлестнутся ли КНР и США за спорные острова в Южно-Китайском море

Сегодня 19:28
114

Сирия сегодня: Путин и Шойгу готовят переговоры в Астане, Хомс против ИГИЛ

Сегодня 19:02
134
Показать еще
Прямая трансляция

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Симоньян похвасталась длинными руками RT после скандала на американском ТВ

19:46

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

19:42

НАТО под угрозой: будущий глава Пентагона обвинил РФ в атаке на существующий миропорядок

19:34

Сирия новости 13 января 2017 19.30: смертник устроил теракт в Дамаске, ВВС САР уничтожили командира «Джейш Аль-Фатх»

19:30

Удар по Востоку: схлестнутся ли КНР и США за спорные острова в Южно-Китайском море

19:28

Депутаты предложили передать РПЦ «Зенит-Арену» вместо Исаакиевского собора

19:25

Команда Трампа собрала рекордную сумму на его инаугурацию

19:21

Николь Кидман выступила в защиту Трампа

19:08

ЕС предъявил претензии Сербии по поводу российского газа

19:07

Сирия сегодня: Путин и Шойгу готовят переговоры в Астане, Хомс против ИГИЛ

19:02

Грузовик протаранил группу школьников в Пакистане

19:00

Венгерская журналистка получила три года тюрьмы за подножку мигранту

19:00
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Симоньян похвасталась длинными руками RT после скандала на американском ТВ
Читать
Закрыть