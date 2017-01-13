Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

В Москве начал свою работу Гайдаровский Форум. Традиционная экономическая конференция имени выдающегося российского экономиста, политика, государственного деятеля Егора Гайдара проходит в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В этом году она стала восьмой по счету. Теоретики и практики, ведущие мировые ученые и политики, представители высших финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты участвуют в различных дискуссиях. Многие темы связаны с осмыслением положения и роли России в мире. В работе форума участвуют почти 13 тысяч человек, среди них – члены правительства Российской Федерации и иностранные эксперты. По словам организаторов, в этом году запланировано выступление около 800 спикеров. Тема одной из конференций – «Европа после BREXIT». Своим видением будущего интеграционных процессов в Евросоюзе, торговой политики без Великобритании и роли России в мире с ФАН-ТВ поделился директор Центра глобализации и управления Школы бизнеса и экономики NOVA Хорхе Брага де Маседо.

Репортер ФАН-ТВ пообщался с экономистом, который в рамках Гайдаровского Форума принимал участие в конференции «Европа после BREXIT».

– Мы рады приветствовать вас в Москве. Каковы ваши ощущения от пребывания в России? Как вы оцениваете роль нашей страны в современной глобальной мировой политике?

– Я бы сказал об этом очень эмоционально… Потому что, прежде чем стать министром финансов в Португалии, я был представителем Европейской Комиссии и ездил в Советский Союз, чтобы сделать доклад на тему распада Советского Союза. Я встречался с господином Гайдаром... И я очень тронут тем, что я вижу, как всё изменилось в лучшую сторону! Я влюблен в русскую душу, что очень близко португальцам, потому что мы тоже немного меланхоличный народ. Сегодня я говорил о России в связи с ее ролью в «Большой Двадцатке» и в БРИКС. Учитывая то, что определенная группа стран одобряет происходящее на севере Атлантики, я думаю, очень важно то, как Россия позиционирует себя в международном сообществе, и конкретно я отметил Африку. Я там был и продолжаю там работать. На мой взгляд, Россия слегка подзабыла тот факт, что в какой-то момент была очень активна в том, что касалось вопросов, связанных с Африкой. Это все-таки важно, хоть и не так, как в то время. Сейчас похоже, что Россия заботится только о своих странах – соседях, и я сожалею об этом.

– Если говорить о современном положении дел в Евросоюзе, какие проблемы и позитивные изменения вы бы отметили в первую очередь, что ждет его после BREXIT?

– Да, мы находимся в очень непростой ситуации, потому что Великобритания – это центр безопасности для Североатлантического Альянса, и ситуация обещает оставаться такой же в течение будущих нескольких лет. Но я верю, что программа Европейского Союза выживет и станет сильнее в том случае, если признает, что эти страны очень разные, у них очень разные взгляды на Европу. Эти идеи необходимо соединить вместе. Я надеюсь, что так и произойдет.

Сейчас там идет работа по созданию очень важных реформ. И я хочу подчеркнуть важность именно совместного создания этих реформ. Если реформы не будут приняты, будет кризис. Это значит – наступать на абсолютно те же грабли, упускать возможность решить ситуацию наилучшим образом. Это происходит в очень многих странах и так же в Европе. Нам нужно думать о том, чтобы наша политика приносила результат.

Приведу такой пример: или вы разрабатываете реформы поэтапно, шаг за шагом, или вы принимаете их внезапно, разрушив всё в пух и прах, и после этого уходите в сторону. Первый вариант наиболее более приемлем, по сравнению со вторым, – как внутри конкретной страны, так и между всеми странами. Вот какое значение имеет совместная работа в «Большой Двадцатке» даже для такой огромной страны, как Россия, главным образом, для Европейского Союза, и таких средних по размеру стран, как моя.

– Каково, на ваш взгляд, будущее европейского рынка?

– Это очень важный аспект – рынок и финансы. Мы думаем, что Европа не может выжить, закрывшись от международного рынка. Она нуждается в североатлантическом, мировом рынке. Ей необходимо иметь глобальный взгляд, поддерживать международный валютный фонд, международные организации, которые также помогают «Большой Двадцатке». В общем, я верю, что Европа останется открытой, и надеюсь, что Россия – тоже.

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