Mercedes-Benz начнет строительство завода в Подмосковье в 2018 году

Москва, 13 января. Немецкий автогигант Daimler AG планирует начать строительство завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье в 2018 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он пояснил, что решение о строительстве завода уже принято, а в настоящее время ведутся проектные работы.

«Со следующего года компания начнет строить предприятие в Московской области. Выход на производство самих автомобилей традиционно занимает примерно три года», — сказал Мантуров.

Он также добавил, что инвесторы планируют потратить на строительство завода не менее 300 миллионов евро.