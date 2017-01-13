Названа стоимость нового кроссовера Audi Q5

Берлин, 13 января. Немецкий автогигант Audi назвал стоимость нового кроссовера Audi Q5 для европейского рынка. Самая дешевая модель стоит 42,9 тыс. евро. Речь идет о базовой комплектации, куда входят двухлитровый дизельный двигатель мощностью 190 лошадиных сил, трансмиссия S-Tronic и полный привод Quattro.

Любители машин помощнее могут приобрести более дорогую версию с бензиновым двигателем мощностью 252 лошадиных сил за 43,85 тыс. евро. Топовая сборка, включающая турбодизель мощностью 285 лошадиных сил, обойдется в 47,38 тыс. евро. Впрочем, торопиться с покупкой не надо. Audi Q5 появится в Европе лишь к началу лета.