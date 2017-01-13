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Обама объявил о частичном снятии санкций с Судана
Политика

Обама объявил о частичном снятии санкций с Судана

Сегодня 18:45
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Обама объявил о частичном снятии санкций с Судана

Вашингтон, 13 января. США частично сняли санкции с Судана, которые были введены указами президента Барака Обамы, после «позитивных действий» Хартума.

Президент США Барак Обама направил письмо на имя главы сената и палаты представителей американского конгресса, в котором он отметил позитивные действия Хартума. По словам уходящего президента, в Судане сократилась наступательная военная активность и улучшилась ситуация с гуманитарным доступом в страну.

Обама отдельно отметил партнерство Вашингтона и Хартума в вопросах борьбы с терроризмом. Документ отменяет ряд пунктов нескольких президентских указов, касающихся торговых сделок с Суданом, в том числе импорта-экспорта продукции. Как ранее сообщало агентство НСН, американский сенат проголосовал за отмену реформы здравоохранения. 

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Ирина Селезнева
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