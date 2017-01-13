МИД РФ сообщил о прекращении договора с Украиной о достройке Хмельницкой АЭС

Москва, 13 января. МИД РФ сообщил о прекращении действия межправительственного соглашения о сотрудничестве с Украиной относительно достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соответствующий документ опубликован в пятницу, 13 января, на официальном портале правовой информации. Подписано соглашение было 9 июня 2010 года, а прекращено его действие 12 мая 2016 года.

Решение о сотрудничестве между украинской и российской стороной было принято в апреле 2010-го. Предполагалось, что строительством займется ЗАО «Атомстройэкспорт».

В сентябре 2015-го президент Украины Петр Порошенко подписал законы о прекращении сотрудничества с Россией в рамках проекта по строительству энергоблоков Хмельницкой АЭС.