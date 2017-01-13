НАТО под угрозой: будущий глава Пентагона обвинил РФ в атаке на существующий миропорядок

13 Января 2017 19:34 58

Джеймс Мэттис, будущий министр обороны Дональда Трампа, заявил, что нынешний миропорядок находится под «самой масштабной со времен Второй мировой войны атакой». Так, генерал Мэттис настаивает, что Владимир Путин, президент РФ, сейчас пытается «разрушить Североатлантический альянс». Это значит, что США следует предпринять шаги по защите собственных национальных интересов. Обо всем этом отставной генерал заявил на слушаниях в Сенате США, посвященных его утверждению в должности.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Министр обороны Дональда Трампа заявил, что Путин пытается разрушить НАТО и мировой порядок», опубликованной на информационном ресурсе The Independent.

Кроме того, Мэттиса спросили о договоре по ядерной программе Ирана. Он заявил, что, хотя это государство и является «самой большой дестабилизирующей силой на Ближнем Востоке», однако США заключили с Тегераном соглашение, а значит должны держать свое слово.

Не трудно заметить, насколько эти два суждения отличаются от позиции будущего начальника Мэттиса — Дональда Трампа. Трамп, как известно, отрицает причастность России к «хакерским атакам на американские выборы». Он называет такие заявления абсурдными. Также Трамп обвиняет спецслужбы США в создании ложных новостей, связанных с Россией.

Трамп критикует деятельность НАТО — в то же время генерал Мэттис называет эту организацию, «наверное, самым успешным военным союзом в современной истории, а может за всю мировую историю».

Наконец, Дональд Трамп на протяжении всей своей президентской кампании выступал с обещаниями разорвать договор, подписанный с Ираном в 2015 году при президенте Бараке Обаме. В других своих выступлениях Трамп заверял, что добьется пересмотра этого договора или сделает так, что соглашение развалится само по себе.

Между тем генерал Мэттис настаивает, что мер, направленных на «купирование иранской политики региональной гегемонии», будет достаточно.

«Когда Америка дает слово, мы должны выполнять его и работать с нашими союзниками», — сказал он, подразумевая, что США не должны отказываться от соглашения с Ираном.

Генералу задали вопрос касательно его недавних высказываний против службы женщин в армии США. Когда-то, в 2015 году, он заявил, что подобная политика приведет к «ослаблению моральных стандартов»: все же нельзя ожидать, что мужчины и женщины, которые служат бок о бок, будут «вести себя как маленькие святые».

Однако, когда на слушании сенатор от демократов Клэр Маккаскилл задала ему тот же вопрос, Мэттис заявил: «У меня нет намерения выступать против службы женщин в любом виде наших войск». По его словам, если претендентки соответствуют ожидаемым стандартам, «тут нечего обсуждать».

Напомним, что нынешний министр обороны США Эштон Картер в январе прошлого года разрешил женщинам служить во всех подразделениях американской армии.

Кандидатура генерала Мэттиса была подвергнута более тщательному рассмотрению Сенатом также из-за его высказывания на собрании ветеранов о том, что военным было бы «чертовски приятно пострелять в некоторых людей». Сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд напрямую спросила Мэттиса, согласен ли он с тем, что открытые геи не должны служить в армии. Мэттис ответил, что армия должна быть настолько сильна и боеспособна, насколько это возможно. Генерал также отметил, что армия служит показателем патриотизма.

После этого сенатор спросила, считает ли Мэттис, что служба в армии членов ЛГБТ-сообщества снизит боеспособность американских войск. «Честно говоря, сенатор, меня никогда не заботили отношения между двумя людьми и то, с кем они ложатся в постель», — ответил ей Мэттис.