Добрались до воды: сирийская армия вошла в долину Вади-Барада, чтобы дать воду Дамаску

Дамаск, 13 января. Сирийская арабская армия (САА) смогла занять позиции на северо-западе провинции Дамаск, в долине Вади-Барада. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, где показано, какие разрушения оставили после себя боевики, покидая поселок Бассемех в долине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что власти договорились о пропуске боевиками рабочих к разрушенной водонасосной станции «Айн аль-Фиджи», что в районе долины Вади-Барада. В свою очередь оппозиционные силы согласились ее покинуть в обмен на амнистию или эвакуацию в другие районы. При этом боевики должны были сдать тяжелое вооружение и позволить сирийской армии занять долину.

Когда соглашение было сорвано боевиками, отряды САА с боями вошли в долину, а боевики бежали. Сейчас там идет разминирование, после чего начнется восстановление насосной станции и Дамаск, наконец, получит воду в полном объеме.

