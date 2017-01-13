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Жительницу Архангельской области будут судить за комментарий в соцсетях
Общество

Жительницу Архангельской области будут судить за комментарий в соцсетях

Сегодня 18:44
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Жительницу Архангельской области будут судить за комментарий в соцсетях

Архангельск, 13 января. Жительница Архангельской области стала фигуранткой уголовного дела из-за комментария в соцсети, размещенного два года назад. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

22-летняя жительница Вельского района подозревается в возбуждении ненависти и вражды и унижении человеческого достоинства. По версии следствия, в ноябре 2014 года она разместила на странице группы «Подслушано в Вельске» в соцсети «ВКонтакте» «комментарии, содержащие высказывания с унизительными характеристиками и отрицательными эмоциональными оценками групп лиц по признаку национальности».

Следователи устанавливают обстоятельства преступления. Уголовное дело возбуждено было возбуждено на основании материалов ФСБ, передает «Свободная пресса».

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Катерина Михайлиди
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