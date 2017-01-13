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Чубайс назвал три тренда, которые изменят экономику России
Экономика

Чубайс назвал три тренда, которые изменят экономику России

Сегодня 18:50
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Чубайс назвал три тренда, которые изменят экономику России

Москва, 13 января. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал главные тренды, которые изменят российскую экономику. Как сообщил корреспондент ФАН  с Гайдаровского форума в Москве, среди них промышленное хранение электроэнергии, ядерная медицина (использование радионуклидных фармацевтических препаратов в диагностике и лечении — прим. ФАН) и возобновляемая энергетика.

По словам Чубайса, машиностроение в настоящее время на уровне мировых стандартов производит все необходимое оборудование для солнечной энергетики, в России запущены десятки мегаватт солнечной генерации. Глава «Роснано» заявил и о применении в России высоких технологий в медицине, а также о промышленном хранении электроэнергии. При этом Чубайс спрогнозировал, что объем этого сегмента экономики составит десятки млрд рублей в будущем.

Напомним, сегодня глава совета Центра стратегических разработок  Алексей Кудрин сообщил об исторически низких темпах экономического роста России. По его словам, сейчас перед Россией стоят очень серьезные вызовы, которые объективно сдерживают ее экономический рост.

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Тимур Румянцев
#чубайс
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