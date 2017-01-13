Главные новости 13 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 13 января.

Бывшая солистка популярной группы «Лицей» Жанна Роштакова скончалась в возрасте 33 лет, сообщили СМИ со ссылкой на певца Прохора Шаляпина. А вот другие участницы популярной группы вспомнть девушку не могут. Загадочная смерть экс-участницы «Лицея»: в группе не помнят Жанну Роштакову.

Камчатский избирком пока не считает нужным исключать из состава комиссии владелицу иномарки, не пустившую неотложку к умирающему пациенту. Камчатский избирком не видит причин исключать замешанную в ЧП со скорой автоледи.

Тем временем на сайте Change.org появилась петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира иномарки, не пустивших скорую помощь к умирающему пациенту. В Сети появилась петиция против водителя, не пустившей скорую на Камчатке.

Два голландских независимых журналиста Стефан Бек и Михел Спеккерс, чье оборудование было изъято полицией по возвращении из Донбасса, не согласны с решением суда. Голландские журналисты предложили суду компромисс по фотографиям с Донбасса.

Американские ученые определили главный фактор клеточного старения человека. Ученые открыли главный фактор старения.

Службу безопасности Украины просят возбудить уголовное дело против президента страны Петра Порошенко. Порошенко пригрозили судом за финансирование «государства-агрессора».