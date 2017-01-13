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Сирия сегодня: Путин и Шойгу готовят переговоры в Астане, Хомс против ИГИЛ
Новости Сирии

Сирия сегодня: Путин и Шойгу готовят переговоры в Астане, Хомс против ИГИЛ

Сегодня 19:02
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Сирия сегодня: Путин и Шойгу обсудили переговоры в Астане, бойцы САА в Хомсе готовы к битве с ИГИЛ

Сирия, 13 января. Владимир Путин провел совещание с Совбезом по переговорам в Астане, чешские «борцы с фашизмом» солидарны с сирийцами, боеготовность сирийских солдат в Хомсе проверил начальник Генштаба Армии и Вооруженных. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Совещание по подготовке переговоров в Астане

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза процесс подготовки межсирийских переговоров, которые пройдут в Астане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, президент и члены совета также обменялись «мнениями по текущим социально-экономическим внутрироссийским вопросам».

Сообщается, что в совещании принял участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Также на встрече присутствовали глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

Чехия солидарна с Сирией

Чешская антифашистская организация «Борцы с фашизмом в Моравии и Силезии» солидарна с гражданами Сирии в борьбе с террористами, сообщает SANA. По словам главы организации Юзефа Лишки, победа САА в Алеппо нанесла сокрушительный удар по вооруженным террористическим бандформированиям и позволила сирийскому правительству выйти на путь политического урегулирование сирийского конфликта, сохранив целостность страны.

Чехия солидарна с Сирией

Лишка также отметил, что все мирное население планеты на протяжении шести лет восхищается мужеством и стойкостью граждан САР и правительственных войск, противостоящих террору.

Командование в Хомсе

По поручению президента Сирии Башара Асада армейские подразделения, расположенные на востоке провинции Хомс, посетил начальник Генштаба Армии и Вооруженных сил корпусной генерал Али Абдалла Айюб. Генерал провел встречи с командирами ряда спецподразделений Сирийской арабской армии (САА) на позициях армии в направлении авиабазы Т-4. Айюба проинформировали о боевой обстановке и задачах в противостоянии боевикам «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.).

Также начальник Генштаба посетил базу Т-4 и пообщался с пилотами и техперсоналом сирийской авиации.

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Алексей Громов
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