Удар по Востоку: схлестнутся ли КНР и США за спорные острова в Южно-Китайском море

Китайский таблоид Global Times, входящий в холдинг Компартии КНР «Женьминь жибао», предрек войну Китая и США. Однако не надо ждать настоящего военного конфликта, стороны не настолько глупы, чтобы затевать массовую бойню, считает президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Китайское издание сообщает, что поводом для такого предположения послужили слова будущего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, который заявил, что в случае своего официального назначения направит в Пекин сигнал, перекрывающий доступ на спорные острова. Журналисты таблоида отметили, что господину Тиллерсону «следовало бы подумать о стратегии использования ядерных сил, если он хочет заставить большую ядерную державу уйти с принадлежащих ей территорий». По мнению Пекина, госсекретарь «просто решил набрать очков в глазах сенаторов и увеличить свои шансы на предстоящее назначение».

«Сразу отмечу, что ситуация в Южно-Китайском море может по накалу быть сравнимой с Карибским кризисом. Мы получаем переформатирование мира и, безусловно, речь идет о новом противостоянии. Если раньше сталкивались США и СССР, то сейчас США и Китай, поэтому я прогнозирую достаточно серьезную фазу холодной войны между Вашингтоном и Пекином. Но при этом исключаю риски военного конфликта. Стороны смогут прийти к новому балансу в отношениях», — подчеркивает политолог.

Тем не менее, несмотря на увеличивающееся давление с американской стороны, Пекин вряд ли сдаст свои позиции в Южно-Китайском море, даже несмотря на то, что риторика будет с каждым днем становится все агрессивней.

«Да, угроза развития военного конфликта сохраняется, тем не менее ни одна из сторон не намерена переходить в стадию открытого противостояния. Столкновения будут происходить не в военной, а в экономической плоскости. Безусловно, китайцы правы, в принципе, им сами острова не особо нужны, речь идет о том, что США используют эту ситуацию для выдавливания Китая из региона. Речь идет о доступе КНР к торговым путям в ЮКМ. Вашингтон таким недобросовестным путем пытается использовать эту ситуацию для борьбы со своим экономическим конкурентом. Он будет максимально использовать ситуацию в свою пользу», — продолжает Санакоев.

Напомним, 12 июля Международный суд в Гааге выпустил постановление, в котором значится, что Пекин якобы не имеет «исторического права» на острова в Южно-Китайском море и фактически нарушает права Филиппин. В свою очередь Китай пояснил, что «ни при каких обстоятельствах не примет разрешения территориальных споров и делимитации морских границ третьими сторонами». Более того, китайские чиновники заявили, что «вооруженные силы КНР будут защищать национальный суверенитет, морские права и интересы страны».

«Как в данном случае быть России? Тут можно говорить об улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном, конечно, без сдачи наших китайских партнеров и их интересов. А это значит, у нас хорошие шансы стать мостом сотрудничества. Российская Федерация будет как настоящий двуглавый орел — смотреть и на Запад, и на Восток», — заключил политический аналитик.