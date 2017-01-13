Сирия: Россия зафиксировала три нарушения в провинциях Хама и Идлиб за сутки

Дамаск, 13 января. Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировано три нарушения — два в провинции Хама и одно в Идлибе»,— говорится в сообщении.

Между тем, турецкая сторона зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс и Даръа.

Напомним, что в конце декабря в Сирии усилиями России и Турции было заключено перемирие между правительственными силами и войсками сирийской оппозиции.