ВКС РФ поддержали наступление армии САР на позиции ИГИЛ под Пальмирой

Тияс, 16 января. Российские вертолеты «Аллигатор» и «Ночной охотник» поддержали наступление сирийской армии в районе военного аэродрома Т-4.

Правительственные войска продолжают вести боевые действия с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в провинции Хомс. В данный момент сирийская армия перешла в наступление. Бойцы армии Сирийской Арабской Республики ведут огонь по позициям боевиков из пушек, танков и минометов. С воздуха их поддерживают российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-25 и Ми-35М. Военный аэродром Т-4 расположен между городами Хомс и Пальмира.