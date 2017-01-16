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ВКС РФ поддержали наступление армии САР на позиции ИГИЛ под Пальмирой
Новости Сирии

ВКС РФ поддержали наступление армии САР на позиции ИГИЛ под Пальмирой

Сегодня 10:11
54

ВКС РФ поддержали наступление армии САР на позиции ИГИЛ под Пальмирой

Тияс, 16 января. Российские вертолеты «Аллигатор» и «Ночной охотник» поддержали наступление сирийской армии в районе военного аэродрома Т-4.

Правительственные войска продолжают вести боевые действия с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в провинции Хомс. В данный момент сирийская армия перешла в наступление. Бойцы армии Сирийской Арабской Республики ведут огонь по позициям боевиков из пушек, танков и минометов. С воздуха их поддерживают российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-25 и Ми-35М. Военный аэродром Т-4 расположен между городами Хомс и Пальмира.

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Алексей Громов
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