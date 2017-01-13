Дамаск и оппозиция Сирии договорились о перемирии в Вади-Барада без ООН

Дамаск, 13 января. Армия САР и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня в долине Барада, соглашение было заключено без участия представителей ООН, передает телеканал Al-Ikhbariya.​

Правительственные войска Сирии и участники вооруженной оппозиции заключили соглашение о прекращении огня в долине Барада. Договоренность распространяется на 10 населенных пунктов, оно было заключено с 1200 боевиками оппозиции. По данным местного телеканала Аl-Ikhbariya, ситуацию урегулировали силами властей Дамаска и заинтересованных сторон без участия представителей ООН.

Известно, что в конце 2016 года боевики взорвали водопровод, поставлявший из Вади-Барада воду для Дамаска. Как ранее сообщало агентство Ura.ru, в Анкаре 27 вооруженных сирийских группировок подписали итоговый документ для участия в переговорах в Астане.