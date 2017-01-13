Сирия, 13 января. Террорист-смертник совершил самоподрыв в Дамаске, есть жертвы среди гражданских лиц. В иракской провинции Киркук боевики ИГ* заживо сожгли женщину и четверых ее детей за попытку побега. ВВС Сирии уничтожили свыше 30 террористов в ходе воздушной операции в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В районе Кафр-Суса города Дамаск прогремел мощный взрыв. Террорист-смертник подорвал себя с помощью пояса шахида у спортивного клуба. В результате погибли семь мирных жителей, еще около десяти получили ранения. Кроме того, в результате взрыва были повреждены несколько близлежащих зданий и автомобилей. Специальный источник ФАН прислал в редакцию видеозапись с места происшествия.

Провинция Алеппо

В районе населенного пункта Изаз, расположенного в северной части провинции Алеппо, вспыхнули ожесточенные бои между отрядами Сирийской свободной армии (ССА)** и Сирийских демократических сил (SDF)***. Бойцы ведут взаимные обстрелы из ракетных установок и минометов. При этом в близлежащих жилых кварталах отмечаются многочисленные прилеты крупнокалиберных мин.

ВВС Турции провели бомбардировку укрепленных районов террористов ИГ вблизи населенного пункта Аль-Тафриа, находящегося в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо. Данные об итогах воздушной операции в настоящий момент устанавливаются. Однако источник, близкий к боевикам ИГ, утверждает, что в ходе авиаудара были убиты четверо мирных жителей. Информация пока проверяется.

Провинция Дейр эз-Зор

Авиация международной коалиции сбросила несколько бомб в окрестностях города Дейр эз-Зор. По данным источника в командовании коалиции, террористам ИГ в результате операции был нанесен серьезный урон в численной силе и военной технике. Однако медиа-центр провинции Дейр эз-Зор сообщает о многочисленных повреждениях зданий инфраструктуры города и нескольких мирных жителях, получивших ранения в результате бомбардировки с воздуха.

В нескольких районах на юго-западе города Дейр эз-Зор были отмечены прилеты мин крупных калибров. Сообщается, что они были выпущены с направления кварталов, в которых дислоцируются отряды боевиков ИГ. Согласно предварительным данным никто из гражданского населения в ходе обстрела не пострадал.

Провинция Идлиб

Иранский информационный портал FARS сообщает, что сирийская авиация провела бомбардировки позиций боевиков террористических формирований недалеко от города Саракиб, расположенного на северо-востоке провинции Идлиб. По информации источника, террористы понесли значительные численные потери: в общей сложности было уничтожено 32 боевика, в том числе 11 командиров бригад, еще несколько десятков — получили ранения. Среди ликвидированных террористов также был высокопоставленный командир группировки «Джейш Аль-Фатх» Солейман Аль-Месри. Кроме того, в ходе операции были уничтожены несколько транспортных средств боевиков.

Провинция Ракка

Согласно информации командования западной коалиции, отряды Сирийских демократических сил и курдские формирования народной самообороны (YPG) в ходе серии атак, выполненных в рамках второй фазы широкомасштабной операции «Гнев Евфрата», ликвидировали около 530 террористов ИГ. Кроме того, за время данного этапа операции бойцы SDF и YPG заняли 133 населенных пункта на северо-западе и на западе от города Ракка. В данный момент силы операции «Гнев Евфрата» продолжают наступать на позиции ИГ в западном пригороде Ракки.

Провинция Хама

Боевики повстанческих группировок вновь открыли огонь по опорным пунктам правительственной армии вблизи населенного пункта Маан в восточной части провинции Хама. Сообщается, что никто из сирийских военнослужащих не пострадал. В данный момент подразделения САА готовятся открыть ответный огонь по позициям повстанцев из крупнокалиберных артиллерийских орудий и ракетных установок.

Ирак

В городе Хувейджа, находящемся в 55 км к юго-западу от города Киркук, террористы ИГ публично сожгли заживо иракскую семью из пяти человек. Женщина и четверо ее детей были приговорены за то, что нарушили запрет боевиков покидать районы, находящиеся под контролем формирования.