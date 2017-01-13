Стала известна дата переговоров по Сирии в Астане

Москва, 13 января. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса в Астане запланированы на 23 января. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Переговоры по сирийскому кризису в Астане запланированы на 23 января», — сообщил представитель президента Турции.

Стоит напомнить, что ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провел переговоры с представителем сирийского оппозиционного Народного фронта за перемены и освобождение Кадри Джамилем, в ходе которых обсуждалось создание единой консолидированной платформы сирийской оппозиции, которая позволит всем сторонам конфликта принять участия в процессе переговоров с Дамаском в Астане.