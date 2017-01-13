Ученые нашли способ повлиять на пол ребенка при зачатии

Москва, 13 января. Ученые установили связь между давлением женщины и полом ее будущего ребенка. Исследователи пришли к выводу, что кровяное давление женщины при зачатии оказывает прямое влияние на пол малыша.

Массовые наблюдения показали, что высокое кровеносное давление способствует рождению мальчика, низкое — девочки. По мнению специалистов, именно данный фактор играет решающую роль в определении пола. Ученые считают, что данное открытие поможет будущим родителям расширить возможности по планированию семьи.

Ранее сообщалось, что ученые создали очки виртуальной реальности, с помощью которых можно увидеть ребенка еще в утробе матери. Разработка была представлена на конференции Радиологического общества Северной Америки в Чикаго, сообщает «Индикатор».