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Ученые изобрели умные часы, предупреждающие человека о болезни
Весь мир

Ученые изобрели умные часы, предупреждающие человека о болезни

Сегодня 18:48
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Американские ученые изобрели умные часы, предсказывающие болезнь человека

Вашингтон, 13 января. Сотрудники Стэнфордского университета создали умные часы, которые способны предсказать заболевание человека до появления явных симптомов.

Инициатором этого проекта стал Майкл Снайдер. Около года он проверял работу семи сенсоров, которые отслеживали состояние организма. Так, однажды с помощью них ему удалось диагностировать у себя болезнь. Опыт был продублирован еще на 40 добровольцах.

Как оказалось, умные часы могут предупреждать о болезни человека за три дня до появления. Отмечается, что расположенные в них сенсоры реагируют на повышение сердцебиения и температуры тела.

Ранее ученые установили связь между давлением женщины и полом ее будущего ребенка. 

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Катерина Тимошенская
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