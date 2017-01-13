«Беспартийная Россия» стала партией

Москва, 13 января. Партия «Беспартийная Россия» получила регистрацию в министерстве юстиции РФ. Таким образом, число официально признанных партий в России возросло до 77.

По словам председателя «Беспартийной России» Александра Сафошина, организация намерена принять участие в следующих выборах. Она будет включать в себя беспартийных граждан, которые прежде не имели возможности принять участие в выражении политической воли. В течение шести месяцев партия должна зарегистрировать отделения как минимум в половине регионов России, пишет газета «Известия».