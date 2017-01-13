Ракета «Сармат» пройдет летные испытания в 2017 году

Москва, 13 января. Машиностроительный завод в Красноярске начнет летные испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в 2017 году, сообщают в ОПК.

Ракета «Сармат» способна доставить ядерную боеголовку массой до 10 тонн в любую точку Земли через оба полюса планеты. Также «Сармат» планируют использовать как носитель гиперзвуковых блоков, в том числе и летательного аппарата «объект 4202», который может маневрировать как по тангажу, так и по рысканью. Наличие у российских РВСН ракет «Сармат» позволит сдерживать планы любого агрессора в мире от посягательств на суверенитет РФ. В Минобороны РФ сообщили, что ракета «Сармат» поступит на вооружение ВС России в 2019-2020 годах.