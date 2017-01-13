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ИГ и «Джебхат ан-Нусра» применяют в Сирии и Ираке химоружие — МИД РФ
Политика

ИГ и «Джебхат ан-Нусра» применяют в Сирии и Ираке химоружие — МИД РФ

Сегодня 18:21
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ИГ и «Джебхат ан-Нусра» применяют в Сирии и Ираке химоружие — МИД РФ

Москва, 13 января. Террористы «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ) и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ — прим. ФАН), а также некоторых других группировок применяют в Сирии и Ираке химоружие, в том числе иприт и зарин. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Непрекращающиеся на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии и Ираке рецидивы «химического» терроризма не могут не вызывать серьезную озабоченность. Причем речь здесь идет о применении боевиками ИГ, «Джебхат ан-Нусры» и аффилированными с ними экстремистскими группировками не только промышленно-бытовых токсичных химикатов, таких, как хлор, но и полноценных боевых отравляющих веществ (иприта и зарина)», — заявила Захарова РИА Новости.

Ранее представитель МИД РФ сообщила, что в Сирии наметились признаки улучшения ситуации, однако террористы пытаются сорвать перемирие.

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Катерина Михайлиди
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