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Требования оппозиции Сирии о перемирии назвали помощью «Джебхат ан-Нусре»
Новости Сирии

Требования оппозиции Сирии о перемирии назвали помощью «Джебхат ан-Нусре»

Сегодня 18:15
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Требования оппозиции Сирии о перемирии назвали помощью «Джебхат ан-Нусре»

Дамаск, 13 января. Заявления сирийской оппозиции о необходимости перемирия под Дамаском и на юге САР связаны с желанием поддержать террористов «Джебхат ан-Нусра», считает мэр города Садад Сулейман Аль-Халиль.

Член сирийской социал-патриотической партии Сулейман Аль-Халиль прокомментировал сегодня итоги встречи в Анкаре представителей 31 вооруженной сирийской группировки. Он обратил внимание на то, что переговорщики потребовали перемирие на 10 дней в местах, где «находятся отряды группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России как террористическая)», которая проигнорировала перемирие. По словам Аль-Халиля, целью подобных заявлений «является помощь «Нусре» и избежание политического процесса и его срыв». Как ранее сообщала Газета.Ru, российские парламентарии намерены посетить САР в ближайшие месяцы и встретиться с сирийскими коллегами.

 

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Ирина Селезнева
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