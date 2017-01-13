Николь Кидман выступила в защиту Трампа

Лондон, 13 января. Голливудская звезда Николь Кидман оказалась в числе тех немногих, кто открыто выступил в поддержку избранного президента США Дональда Трампа.

Имеющая американское и австралийское гражданство актриса призвала американцев прекратить споры и поддержать главу государства.

«Я просто хочу сказать: он выиграл на выборах, и мы, как страна, должны оказать ему поддержку. Не важно, кто в итоге стал президентом, поддержка лидера — это то, на чем зиждется наше государство», — приводит слова Кидман Daily Mail.

Напомним, что большинство американских актеров и звезд эстрады выступили против Трампа, заявляя о том, что он будет худшим президентом в истории страны. Впрочем были и те, кто поддержал Трампа. В частности, речь идет о Клинте Иствуде и Чаке Норрисе.