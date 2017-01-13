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Шойгу рекомендовал создать компанию по подготовке саперов в ДОСААФ
Россия

Шойгу рекомендовал создать компанию по подготовке саперов в ДОСААФ

Сегодня 18:14
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Шойгу рекомендовал создать компанию по подготовке саперов в ДОСААФ

Москва, 13 января. Глава военного ведомства России Сергей Шойгу порекомендовал создать в рамках ДОСААФ инженерную компанию по подготовке специалистов гуманитарного разминирования.

Первые специалисты-саперы будут набраны и выпущены уже в 2017 году. Набор будет производиться из бывших военнослужащих, которые уже получили базовую саперную подготовку и испытывают сложности с трудоустройством. Они станут сертифицированными специалистами, которые будут способны проводить разминирование территорий от взрывоопасных предметов в местах, где уже закончились боевые действия. Во многих странах мира гуманитарным разминированием занимаются структуры, не относящиеся к государственным структурам и Вооруженным силам.

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Алексей Громов
#сергей шойгу
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