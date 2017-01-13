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Малышко финишировал шестым в спринте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
Спорт

Малышко финишировал шестым в спринте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Сегодня 18:17
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Малышко финишировал шестым в спринте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Берлин, 13 января. Российский биатлонист Дмитрий Малышко пришел шестым на финиш спринта в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира.

Малышко стал лучшим среди россиян, но занял шестое место среди финишировавших. Россиянин проиграл более 56 секунд французу Мартену Фуркаду, которому удалось добиться большого отрыва от своих соперников.

Второе место в спринте в Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира завоевал австриец Юлиан Эберхард. Тройку победителей замкнул спортсмен Эмиль Хегле Свендсен, представляющий на соревнованиях Норвегию.

Россиянин Евгений Гараничев пришел на финиш 19-м, его соотечественники Антон Бабиков и Антон Шипулин — 23-м и 24-м, Максим Цветков — 31-м, а Матвей Елисеев — 59-м.

Накануне женская сборная России по биатлону финишировала 13-й в эстафетной гонке на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Рупольдинге.

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Катерина Тимошенская
#дмитрий малышко
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