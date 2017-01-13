Ученые прогнозируют сокращение населения России

Москва, 13 января. Ученые составили демографический прогноз на 2035 год, в соответствии с которым население страны уменьшится.

Российский демографический лист, составленный специалистами Росстата и Международного института прикладного анализа, информирует о том, что через 19 лет население страны сократится на 83 тысячи человек. В Институте демографии сообщают, что сейчас в возраст родителей вступают граждане, рожденные в 1990х годах, когда была низкая рождаемость, вместе с тем сокращается количество пожилых людей. В этой ситуации прирост населения может произойти только за счет наплыва мигрантов, но даже если их количество останется на прежнем уровне в 300 тысяч человек в год, это не сможет перекрыть убыль населения России и прогноз о сокращении сбудется, сообщают Известия.