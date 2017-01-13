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Гречанку задержали в «Домодедово» с драгоценностями на 3 млн рублей
Политика

Гречанку задержали в «Домодедово» с драгоценностями на 3 млн рублей

Сегодня 18:06
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Гречанку задержали в «Домодедово» с драгоценностями на 3 млн рублей

Москва, 13 января. Таможенники аэропорта «Домодедово» задержали гражданку Греции, которая пыталась провести десятки незадекларированных драгоценностей на сумму свыше 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

Женщина прилетела рейсом Шаржда — Москва и прошла по зеленому коридору, однако во время досмотра у нее обнаружили 29 ювелирных изделий, в том числе кольца, подвеску и серьги. Она объяснила, что украшения не являются новыми и были куплены на рынке в Дубае.

«По результатам экспертизы определено, что ювелирные изделия выполнены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов и корунда. Стоимость украшений на внутреннем рынке составила более 3 миллионов рублей. Все изделия являются новыми», — говорится в сообщении.

Украшения были изъяты. Сумма неуплаченных таможенных пошлин составила свыше 600 тыс. рублей. В отношении гречанки было начато административное производство по статье 16.2 КоАП РФ, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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Катерина Михайлиди
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