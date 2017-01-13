Путин обсудил с Совбезом подготовку к переговорам по Сирии

Москва, 13 января. Сегодня российский президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности подготовку к предстоящим переговорам в Астане по урегулированию сирийского конфликта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обсудил сегодня подготовку к межсирийским переговорам в Казахстане с участниками отечественного Совбеза. «Обсуждался ход подготовки к межсирийским переговорам в Астане, в том числе с учетом недавних телефонных разговоров Владимира Путина с президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Также спикер Кремля рассказал, что на заседании Совбеза состоялся обмен мнениями по внутрироссийским вопросам, пишет Газета.Ru. На совещании присутствовали глава правительства Дмитрий Медведев, спикеры Совфеда и Госдумы — Валентина Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, главы МИД и Минобороны — Сергей Лавров и Сергей Шойгу.