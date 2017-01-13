Пропавшие миллионы Фриске: Русфонд подал в суд на родных певицы

Москва, 13 января. Русфонд подал в суд, чтобы установить судьбу 25 миллионов рублей, собранных в 2014 году на лечение певицы Жанны Фриске. Соответствующая информация приводится на сайте благотворительного фонда.

Как говорится в сообщении организации, на лечение певицы потрачена лишь небольшая часть из общей суммы в 25 млн руб, что подтверждают документы, представленные Русфонду. При этом не увенчались успехом все попытки определить точные суммы, израсходованные на лечение Фриске.

Согласно приведенным данным, после смерти певицы ее родные не стали предъявлять документы, подтверждающие, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.

Читайте также: Русфонд решит проблемы с семьей Фриске в рамках гражданского кодекса

Российская певица и актриса Жанна Фриске умерла от рака в возрасте 40 лет в июне 2015 года.