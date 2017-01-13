ДНР: в Донецке предотвратили ряд терактов

Донецк, 13 января. В Минобороны ДНР сообщили о предотвращении нескольких терактов на территории Донецка.

По данным ведомства, злоумышленники планировали осуществить ряд терактов в местах массового скопления людей в Донецке. При этом теракты должны были произойти в период новогодних праздников.

«На этой неделе во взаимодействии с представителями МГБ и МВД были предотвращены террористические акты в Донецке, которые были спланированы террористами в местах массового скопления людей», – сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

При этом в ведомстве не уточнили деталей операции, ссылаясь на тайну следствия.

Стоит напомнить, что 10 января подразделения вооруженных сил Украины предприняли очередную попытку прорыва позиций армии ДНР на северных окраинах Донецка, однако в результате скоротечного боя украинские силовики были вынуждены отступить.