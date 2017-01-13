Санкциям вопреки: поездка Ткачева на саммит G20 увеличит долю РФ на агрорынке Европы

Александр Ткачев, министр сельского хозяйства РФ, вскоре отправится на профильный саммит G20 в Берлин. Саммит состоится 22 января 2017 года. Ткачев проведет несколько встреч со своими коллегами, министрами сельского хозяйства стран «большой двадцатки». Кроме того, российский министр примет участие в сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя», которая пройдет в столице ФРГ параллельно с саммитом.

Интересно, что еще с 2014 года Александр Ткачев внесен в санкционный списки Германии. По сообщению немецких СМИ, для того, чтобы он мог приехать на саммит G20, руководству ФРГ пришлось даже пойти на некоторую дипломатическую хитрость. Было принято решение повысить статус саммита G20. Теперь данное мероприятие будет проходить под эгидой ОБСЕ. Это позволяет лицам из «черных списков» на нем присутствовать.

Учитывая, что в прошлом году России пришлось пропустить встречу министров сельского хозяйства «большой двадцатки» из-за санкций, предстоящая поездка Ткачева в Берлин уже является серьезным показателем. Свой прогноз того, что России удастся достигнуть в ходе этого саммита, Федеральному агентству новостей предоставил Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации.

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«Пока человек, что называется, не вылетит и не долетит, нужно быть осторожным. Последние инициативы наших «западных партнеров» показывают, что они склонны устраивать нашим государственным служащим и политикам самые разные неожиданности. Значит, и сейчас нам нужно иметь в виду этот настрой и быть готовым ко всему», — отмечает эксперт.

Между тем G20, в отличие от G7, все же является преимущественно экономической платформой. В связи с этим есть определенная вероятность того, что во время предстоящего берлинского визита Александра Ткачева соображения политической конъюнктуры несколько отступят на задний план.

«Это вполне штатный визит министра сельского хозяйства России для развития связей в рамках G20. «Большая двадцатка» — это финансовая площадка прежде. Быть может, визит министра сельского хозяйства в Берлин — это не самое форматное событие, но оно необходимо для развития торговых отношений в рамках G20.

Формат «большой двадцатки» куда как более живой и имеет куда как большее практическое значение, нежели формат G7. Можно ожидать, что после этого визита Россия будет более активно представлена на мировом аграрном рынке. Судя по тем инициативам, которые исходили от Александра Ткачева все это время, речь будет идти о расширении российского экономического присутствия в Европе, но также и в ряде других стран — к примеру, в странах Северной Африки. Я говорю о Египте и так далее. Тем не менее не надо забывать, что неопределенность, вызванная так называемыми антироссийскими санкциями, все еще крайне гнетуще действует на мировые сельскохозяйственные рынки. Никто не знает, что еще там придумает наш разлюбезный «вашингтонский обком» и какие последствия для мировой экономики это возымеет», — подводит итог Алексей Мухин.