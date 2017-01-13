Бойцы РЭБ вышли на учения в высокогорье Армении

Камхуд, 13 января. Подразделение радиоэлектронной борьбы российской военной базы в Армении отправились на полевой выход в высокогорные районы страны.

Полевой выход на высокогорном полигоне Камхуд будет продолжаться три недели. Специалисты РЭБ в сложных климатических условиях на высоте более полутора тысяч метров сдадут нормативы по развертыванию и применению новых комплексов «Инфауна» и станций постановки помех. Бойцам предстоит отработать ведение разведки источников радиоизлучения условного противника, его подавления и «глушения» каналов связи.