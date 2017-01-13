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Пьяный пенсионер зарезал спящего сына и ранил жену под Самарой
Происшествия

Пьяный пенсионер зарезал спящего сына и ранил жену под Самарой

Сегодня 18:12
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Пьяный пенсионер зарезал спящего сына и ранил жену под Самарой

Самара, 13 января. Пенсионер в состоянии алкогольного опьянения зарезал спящего сына и ударил свою супругу ножом в Самарской области. Об этом информируют местные СМИ.

Согласно приведенным данным, убийство произошло в одном из населенных пунктов Самарской области. Следствие установило, что в октябре прошлого года 76-летний мужчина во время распития алкоголя набросился на 74-летнюю жену, вспомнив ссору с родными, произошедшую накануне. Разъяренный пенсионер ударил женщину в спину ножом. Пострадавшая вырвалась из рук супруга, после чего тот зарезал спящего 29-летнего сына. Далее злоумышленник несколько раз ударил себя ножом в живот, попытавшись покончить с собой. Второй сын пожилой пары вызвал сотрудников медицинской помощи. Выяснилось, что раны, нанесенные пенсионером самому себе, оказались не смертельными.

Напомним, ранее сообщалось, что ревнивый житель Краснодарского края зарезал гражданскую жену из-за смс-сообщений.

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Тимур Румянцев
#убийство #самара
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