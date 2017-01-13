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Западные СМИ назвали следующую цель «российских хакеров»
Политика

Западные СМИ назвали следующую цель «российских хакеров»

Сегодня 17:44
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Западные СМИ назвали следующую цель «российских хакеров»

Копенгаген, 13 января. Власти Дании бьют тревогу в связи с появлением информации о возможных атаках «российских хакеров». Министр финансов страны Клаус Хьёрт Фредриксен заявил о том, что целью киберпреступников могут стать датские больницы и электростанции.

Кроме того, датское правительство опасается возможного ракетного удара со стороны Калининграда. По его словам, существует риск, что эти атаки могут быть произведены одновременно, в связи с чем Фредриксен призывает правительство принять меры, чтобы «снизить агрессию России».

«Мы должны понять, какого именно типа угроза висит над Данией, и после этого действовать», — цитирует Фредриксена Daily Mail.

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