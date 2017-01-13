Донбасс: украинский журналист призвал отгородить ДНР и ЛНР «глухой стеной»

Киев, 13 января. Представители украинских неонацистских организаций вербуют в Бразилии наемников для участия в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщает бразильское интернет-издание Zero Hora.

По данным издания, бразильская полиция задержала вербовщиков украинского батальона «Азов», а также ячейку местных неонацистов, которые планировали отправиться в Донбасс для участия в боевых действиях.

В полиции отмечают, что украинские вербовщики осуществляли начальную подготовку «новобранцев» на территории Бразилии, после чего отправляли их воевать на Украину. К настоящему моменту украинские вербовщики смогли отправить в Донбасс не менее шести человек.

Ранее «Газета.Ру» сообщала, что в Донбассе были зафиксированы 30 иностранных наемников, которые прибыли в район города Курахово для проведения зачисток среди мирного населения в поселке Марьинка, расположенном в одном километре от линии соприкосновения.