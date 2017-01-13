Эксперт объяснил провальную политику Обамы завистью к успехам Путина

13 Января 2017 17:52 37

Москва, 13 января. Президент США Барак Обама оказался слабым, тщеславным и подверженным комплексам человеком, который во всем завидовал российскому лидеру Владимиру Путину. Так считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По его словам, политика Обамы пошла наперекосяк из-за его «серьезной неадекватности».

«Он очень завидовал Владимиру Владимировичу Путину — во всем. Особенно после того, как выяснилось, что мировые СМИ, к которым, кстати, очень подвержен Барак Обама, считают Владимира Путина более влиятельной персоной, чем американский президент», — заявил Данилин.

Для Обамы это стало серьезным ударом и сделало его «хромой уткой» еще во время повторного участия в президентских выборах, заявил эксперт «Свободной прессе».

Читайте также: Дочери Буша посоветовали дочерям Обамы не забывать агентов Секретной службы