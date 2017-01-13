ДНР озвучила потери: более 10 бойцов погибли под обстрелами ВСУ в Донбассе

Донецк, 13 января. Жертвами обстрелов со стороны ВСУ за последние три недели стали более 10 человек, сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

«С 24 декабря 2016 года по 13 января 2017 года в результате агрессии со стороны Украины на территории Донецкой народной республики погибли 11 военнослужащих ДНР», — рассказали представители аппарата омбудсмена ДНР.

Кроме того, 32 жителя республики получили ранения. Известно, что среди пострадавших есть один ребенок.

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