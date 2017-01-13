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«Хезболла» укрепляется на политической арене Ливана
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«Хезболла» укрепляется на политической арене Ливана

Сегодня 17:31
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«Хезболла» укрепляется на политической арене Ливана

Бейрут, 13 января. Военизированная ливанская организация «Хезболла» стремится захватить все ветви власти в стране, чтобы полностью контролировать политическую арену Ливана, заявил аналитик Фонда защиты демократии Дэвид Дауд в интервью изданию Newsweek.

Военно-политическая ливанская организация шиитского толка «Хезболла» захватывает государственные институты один за другим. Речь идет о недавнем избрании президентом Ливана Мишеля Ауна, который является ее союзником. По словам аналитика Фонда защиты демократии Дэвида Дауда, посты глав Минюста и Минобороны Ливана также занимают сторонники «Хезболлы». Известно, что Мишель Аун, пришедший к власти в октябре 2016 года, уже руководил страной в 1988 году.

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Ирина Селезнева
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