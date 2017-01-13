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Украина

Женщину-депутата «Батькивщины» жестоко избили арматурой в Днепропетровской области

13 Января 2017 17:44
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Женщину-депутата «Батькивщины» жестоко избили арматурой в Днепропетровской области

Киев, 13 января. Депутат от партии «Батькивщина» Анастасия Копосова была жестоко избита неизвестными. По данным пресс-службы украинской политсилы, нападение на депутата Новомосковского районного совета было совершено в поселке Мелиоративном Днепропетровской области Украины.

Согласно приведенной информации, в настоящее время 62-летняя Копосова находится в больнице с травмами и переломами ног. По словам пострадавшей, на нее набросились трое молодых людей и стали наносить ей удары по ногам прутьями арматуры.

Не исключено, что нападение было совершенно из-за активной депутатской деятельности Копосовой, о чем также считают в районной организации партии.

Напомним, несколько дней назад группа украинских военных устроила массовую драку с молодыми парнями в Киеве.

Тимур Румянцев

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