Шестиэтажное здание обрушилось в Стамбуле, есть жертвы

Стамбул, 13 января. Минимум один человек погиб при обрушении здания в районе Зейтинбурну в Стамбуле, сообщили в правоохранительных органах Турции.

В европейской части Стамбула обрушилось аварийное здание. Высота постройки составляла шесть этажей. Здание было пустым, однако при обрушении пострадали прохожие, на которых полетели куски бетона и арматуры.

По последним данным, от инцидента один человек погиб, еще пять получили травмы различной степени тяжести. Произошедшее запустило небольшую панику среди местных жителей, а также работников автозаправочной станции, которая находится рядом с рухнувшим домом.

На место происшествия прибывают машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что турецкий самолет, задевший хвостом ВПП в московском аэропорту «Внуково», получил повреждения.