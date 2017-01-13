Группа вербовщиков ИГ ликвидирована в Чечне

Грозный, 13 января. Полиция Чечни выявила и ликвидировала целую сеть, которая занималась вербовкой молодежи в террористическую группировку «Исламское государство».

«Грамотно организованные оперативно-разыскные мероприятия позволили после ликвидации бандгруппы в Курчалоевском районе в кратчайшие сроки выявить круг лиц, сочувствующих преступникам, и определить тех, кто вербует молодежь в экстремистские организации», — рассказал неназванный источник в правоохранительных органах.

Он не смог назвать точное число вербовщиков, однако отметил, что их больше десятка, передает ТАСС. Напомним, что террористическая организация «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. На днях в Курчалоевском районе Чечни была проведена спецоперация, в ходе которой были ликвидированы четверо боевиков, один задержан. В ходе боестолкновений также были убиты двое сотрудников Росгвардии.