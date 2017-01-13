Охранник умер от сердечного приступа во время ограбления в Подмосковье

Москва, 13 января. Связанный грабителями охранник умер во время совершения преступления в Подмосковье от сердечного приступа.

О происшествии сообщил в полицию начальник отдела корпоративной безопасности ООО «Ремтепло». Он рассказал, что на территорию базы проникли грабители, которые связали охранника в сторожке скотчем. Внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было. Тело отправили на экспертизу, в ходе которой было установлено, что он умер от сердечного приступа.

Злоумышленники три катушки электрокабеля, каждая из которых весила шесть тонн. Предварительная сумма ущерба составила 5 млн рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».