Учебный центр ВВО получил уникальный тренажер танка Т-72БЗ

Хабаровск, 13 января. Центр подготовки младших специалистов танковых войск ВВО в Хабаровске получил новый тренажерный комплекс танка Т-72БЗ.

Новый тренажер позволяет будущим специалистам отработать навыки вождения танка по трассам различной сложности в любых климатических условиях, а также стрельбы из башенного орудия без расхода боеприпасов и моторесурса. Тренажер оснащен прицельно-наблюдательным оборудованием для обучения наводчиков и командиров экипажа. На новом тренажере экипажи могут проходить обучение одновременно, тогда как ранее им приходилось тренироваться на разных симуляторах Т-72.