Киев ждет помощи ЕС в решении проблемы очередей на КПП в Донбассе

Киев, 13 января. Чтобы преодолеть очереди на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда в Донбассе, необходима техническая помощь, которую Киев ожидает получить от Европы. Об этом написала на своей странице в Facebook первый замглавы Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

По ее словам, для преодоления очередей необходимо техническое переоборудование КПП.

«Мы ожидаем техническую помощь в этих вопросах наших европейских коллег», — отметила Геращенко.

Отметим, что КПП «Майорск» на севере Горловки в Донецкой народной республике ранее поздним вечером был обстрелян из крупнокалиберных минометов украинской армией.

Напомним, ранее лидер Луганской народной республики Игорь Плотницкий сообщил, что ЛНР добивается первоочередного открытия пунктов пропуска в Станице Луганской и в Счастье.