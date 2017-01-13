Новости Новороссии: Донбасс покинули 15 украинских дезертиров, в ДНР фиксируют рост числа обстрелов

Новороссия, 13 января. Согласно данным Эдуарда Басурина, обстановка в ДНР значительно обострилась. Штаб АТО обвинил войска республик Донбасса в обстрелах позиций ВСУ. Разведка ДНР зафиксировалf 15 случаев дезертирства из украинской армии за неделю.

Басурин: ВСУ 5 тысяч раз обстреляли ДНР!

Согласно данным замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, за прошедшую неделю украинские подразделения почти 5 тысяч раз открывали огонь по прифронтовым территориям ДНР.

Всего за минувшую неделю режим без огня был нарушен украинской стороной 4 988 раз. При этом около 1 500 раз из них обстрелы велись с применением запрещенных минскими договоренностями крупнокалиберных артиллерийских орудий, минометов и танков. Под обстрелами со стороны ВСУ оказались 23 населенных пункта вдоль всей линии фронта, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую, Докучаевск, а также села на юге республики, рассказал заместитель командующего.

Он также отметил, что по сравнению с прошлой неделей интенсивность обстрелов значительно возросла: в прошлый раз фактов нарушения киевскими силовиками режима без огня было зафиксировано примерно на 1 500 меньше. Таким образом, обстановка на линии разграничения сторон серьезно усугубилась, резюмировал Эдуард Басурин.

Напомним, ранее источник в силовых ведомствах ДНР заявил, что за вчерашний вечер и ночь по территории республики с позиций киевских силовиков было выпущено более 200 артснарядов калибрами 122 и 152 мм, мин калибрами 82 и 120 мм, а также танковых снарядов.

Представители ДНР передали Киеву тела трех военнослужащих ВСУ

Представители оперативного командования Донецкой народной республики сообщили о том, что в городском морге больницы имени Калинина в Донецке была осуществлена передача тел трех киевских силовиков украинской стороне.

Представители командования ДНР передали Киеву тела военнослужащих ВСУ, погибших в результате подрыва на мине недалеко от южного села Октябрь. Встреча с представителями Украины состоялась в больнице им. Калинина, расположенной в центре столицы республики, рассказали в пресс-центре ведомства.

Напомним, ранее замкомандующего ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что тела трех пропавших украинских силовиков были найдены патрульным отрядом республиканских сил на территории «серой зоны» в 500 метрах от линии фронта в районе населенного пункта Октябрь Новоазовского района. Вскоре тела военнослужащих ВСУ были эвакуированы по распоряжению командования ДНР.

Басурин отмечает рост дезертирства из армии Украины

Заместитель командующего ДНР Эдуард Басурин заявил сегодня в ходе брифинга, что как минимум 15 украинских силовиков дезертировали из частей ВСУ в зоне АТО в Донбассе за последнюю неделю.

Разведка республики зафиксировала 15 случаев дезертирства из украинской армии за минувшую неделю. При этом командование ВСУ отдало приказ найти и уничтожить военнослужащих, самовольно оставивших украинские военные части, подчеркнул замкомандующего.

Так, в ходе задержания двоих беглецов из 501-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты подразделения военной службы правопорядка армии Украины открыли огонь на поражение, в результате чего дезертиры были убиты, рассказал Эдуард Басурин.

Ранее замкомандующего также заявил, что 10 января позиции ВСУ самовольно покинули четверо киевских силовиков. При этом военнослужащие взяли с собой автоматы и боеприпасы к ним. За день до этого сообщалось о еще двоих украинских дезертирах.

Киев продолжает бросаться обвинениями

Сотрудники пресс-центра штаба так называемой АТО сообщили, что военные подразделения народных республик Донбасса якобы вели огонь по позициям украинских военнослужащих на нескольких направлениях.

По информации штаба, опубликованной на официальной странице в Facebook, за прошедшие сутки позиции ВСУ были обстреляны 78 раз. Представители АТО утверждают, что военнослужащие ДНР якобы вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям населенных пунктов Авдеевка и Луганское. Кроме того, по их данным, на мариупольском направлении велся огонь по окраинам Широкино, Гнутово, Талаковки и Марьинки.

Подразделения Народной милиции ЛНР украинская сторона обвинила в обстрелах позиций киевских силовиков в районе населенных пунктов Новоалександровка, Новозвановка, Катериновка, Старый Айдар и Станица Луганская. По словам представителей АТО, в ходе операции в этом регионе ополченцами также использовались гранатометы и различные виды стрелкового оружия.

Напомним, ранее представители оборонного ведомства ЛНР сообщили, что за прошедшие сутки позиции военнослужащих Народной милиции республики подверглись обстрелам со стороны украинских подразделений семь раз. Кроме того, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин накануне заявил, что киевские силовики почти 1 350 раз за сутки открывали огонь по прифронтовым зонам республики.