Полиция объяснила происхождение звуков взрыва в Марселе

13 Января 2017 17:00 54

Марсель, 13 января. Власти французского Марселя опровергли информацию о взрывах, которые якобы прогремели в пятницу в центре города.

По словам представителей полиции, шум, который местные жители приняли за взрыв, на самом деле был произведен военным самолетом, преодолевающим звуковой барьер, сообщает агентство France Presse.

Ранее жители Марселя сообщили о двух взрывах, которые прогремели в исторической части города. Эти звуки так напугали французов, что они вызвали пожарных и врачей скорой помощи, однако те не зафиксировали никаких пожаров и разрушений.